Auf die Plätze: Der TV 1861 im ASV Landau will am Samstag von 10 bis 18 Uhr mit einem kleinen Stand vor dem Kissel-SBK-Markt in der Johannes-Kopp-Straße auf seine Stickerstar-Aktion im Markt aufmerksam machen. Die Aktion läuft zehn Wochen und geht auf Samuel Soffel, Vorsitzender des Jugendausschusses des Turnvereins, zurück. In Zusammenarbeit mit „Stickerstars“ sind 300 Sticker von Spielern, Trainern und weiteren Mitgliedern zu ergattern. Dazu gibt es Sammelhefte im Vereins-Look. Der Kissel-SBK-Markt in Landau habe das Projekt erst ermöglicht, so Soffel. Ein Teil der Verkaufseinnahmen fließe direkt in die Vereinskasse. Marktleiter Andreas Ehrismann sprach von einem „Herzensprojekt. Wir sind tief verwurzelt mit der Region, in der wir leben und arbeiten, und natürlich wollen wir den durch die Corona-Situation sowieso schon sehr gebeutelten Verein auch etwas unterstützen.“ Die Aktion bringe auch gute Stimmung in den Markt.