Was geschah 1961? Der Bau der Berliner Mauer begann. Kanada wird Eishockey-Weltmeister. Der 1. FC Nürnberg ist Fußball-Meister. In Landau wird der SV Landau West gegründet. 60 Jahre danach will er sich ein neues Logo geben.

Drei Logos hat sich der Verein in den 60 Jahren vermutlich geschaffen, das erste Logo wohl erst 1991. Damals waren alle Sportarten abgebildet. 2003 wurde das Logo farbig, später wurde es leicht überarbeitet. Zum 60. Geburtstag ruft der Verein zu einem Wettbewerb auf. „Anlass genug, auch mal darüber nachzudenken, ob der Verein nach Jahrzehnten mal ein neues Logo braucht“, meint der Vorsitzende Peter Schilinski. Oberbürgermeister Thomas Hirsch habe die Schirmherrschaft übernommen. Logos seien immer von den „Machern“ im Hintergrund abhängig, auch der Zeitgeist könne eine Rolle spielen. Schilinski wünscht sich Mut zu Veränderungen.

Bis 31. März haben Mitglieder und Freunde des Vereins die Möglichkeit, ein Motiv für ein neues Logo einzureichen. Schilinski schränkt ein: Die Farben des Vereins sind Rot und Blau. Daneben dürften nur Weiß und Schwarz Verwendung finden. Der Schriftzug des Vereins sollte sich im Logo wiederfinden. Rund, eckig, oval, jede Form ist denkbar. Es werden ausschließlich digitale Einsendungen an Logo@landau-West.de berücksichtigt. Eine Jury entscheidet mit einfacher Mehrheit.

Vom 1. bis 31. Mai werden die Mitglieder befragt, ob sie für das neue Logo oder für die Beibehaltung des alten Logos sind. Wer das neue Logo entworfen hat, erhält laut Schilinski eine Urkunde und einen hochwertigen Sachpreis.