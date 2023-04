Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Klingenmünster feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Rund 25 Vereinsmitglieder haben für jedes Jahrzehnt einen Insekten-Lebensturm aufgestellt.

Diese Lebensräume für Insekten, Käfer und Schmetterlinge stehen in der Ortsgemarkung verteilt am Sportplatz, auf Streuobstwiesen, am Friedhof. „Die Tiere leiden unter dem Klimawandel.