Zehn Wochen lang hat die D-Jugend der HSG Landau/Land die Handball-Weltmeisterschaft nachgespielt. Anders als ihr Vorbild Deutschland, das im Januar in der Hauptgruppe hängen blieb, schaffte sie es ins Finale gegen Dänemark und gewann. „Manchmal war es ganz schön knapp“, sagt Nadine Rogers.

Natürlich hat die D-Jugend nicht Handball gespielt. Zehn Wochenaufgaben waren zu erfüllen. Rogers nennt ein Beispiel: 222 Kilometer mussten die Spieler und ihre Familien laufen. 3333 Liegestütz und 1111 Hockstrecksprünge erledigen. Hockstrecksprünge – „das Unwort des Jahres“, amüsiert sich Rogers. Dazu kam zweimal Online-Training. Die 43-Jährige aus Landau ist Spielermutter und Trainerin der 25 Jungs wie Stefan Föhl. Andreas Baumann informierte die Spieler aus Landau, Albersweiler, Essingen, Birkweiler und Bornheim täglich über den Zwischenstand. Da wurde vor dem letzten Wochentag schon mal festgestellt: Da fehlen ja noch 15 Kilometer.

Eltern machen mit

„Das Wichtigste: dass die Eltern das mitgetragen haben“, sagt Rogers. Baumann hat mal zusammengezählt: Die Jungs absolvierten über 10.000 Liegestütz, 4000 Hockstrecksprünge, 25 Stunden Planks, Sidesteps, Hampelmänner, Pass- und Wunschübungen, 20 Stunden Videotraining. Sie mussten über 650 Kilometer Joggen. Dokumentiert worden sei dies mit unzähligen Videos in der Teamgruppe. „Wir brauchten schon einen Nachweis“, betont Rogers. So hätten die Jungs nicht langsamer laufen dürfen als neun Minuten/Kilometer.

Abschlusstreffen in Nußdorf

„Trotz Corona hat sich eine coole Truppe entwickelt, obwohl sie in dieser Konstellation noch nicht zusammengespielt haben“, stellt die Sachbearbeiterin heraus, die lange als Erzieherin gearbeitet hat. Sie hat die Eltern der stolzen Spieler um Porträtfotos angefragt und eine Meister-Collage erstellt. Am 26. März ist das Abschlusstreffen in Nußdorf auf dem Sportplatz. Nach geltenden Corona-Regeln dürfen bis zu 20 Kinder und ein Trainer – Föhl – zusammenkommen. „Da gibt es noch eine Überraschung“, sagt Rogers.