Neue Pläne schmiedet der Landauer Altstadt-Kulturverein für das noch junge Jahr. Quasi als Versuchsballon, sagt Thomas Kunz, startet noch im Januar eine neue Reihe „Sonntags um Fünf“ mit Kleinkunst im Foyer des Alten Kaufhauses.

Bewusst habe der Verein, der sonst auch den großen Saal des Alten Kaufhauses bespielt, für das neue Format einen kleineren Rahmen gewählt, informiert Vereinsmitglied Kunz. Drei Termine sind jetzt quasi als Test geplant – kommt das Angebot zur ungewohnten Zeit an, soll es Nachschlag geben. Der Name ist Programm: Die Veranstaltungen beginnen sonntags um fünf.

Das Duo Tête-á-tête mit der Sängerin Ulrike Rollshausen und dem Pianisten Christian Maurer Foto: Verein Altstadt

Die Reihe startet am 22. Januar mit dem Chansonprogramm des Wormser Duos Tête-á-tête mit der Sängerin Ulrike Rollshausen und dem Pianisten Christian Maurer. Zwischen den Liedern der Diven Edith Piaf, Hildegard Knef und Marlene Dietrich will das Duo Details aus ihrem Leben verraten und so eine Verbindung zur Musik geschaffen. In den Liedern der drei dreht sich alles ums Leben, Leiden und Lieben. Die Sängerinnnen kannten sich. Edith Piaf, die kleine Französin mit der bombastischen Stimme, und Hildegard Knef, die von Ella Fitzgerald als „beste Sängerin ohne Stimme“ bezeichnet wurde, pflegten beide eine intensive Freundschaft zu Marlene Dietrich. Alle drei machten sie Karriere in Europa und in den USA.

Warme Stimme zum Fingerpicking

Grooviger Neo-Soul ist für 5. Februar geplant mit der Sängerin Listentojules im Trio mit dem Südpfälzer Schlagzeuger Julian Losigkeit und Konrad Hinsken an Wurlitzer, Sounds und Moog. Die Münchnerin, die in Mannheim lebt, hat an der Jazzabteilung der Mannheimer Musikhochschule den Bachelor gemacht und ist für den Master an die Popakademie gewechselt. 2018 hat Jules ihr Album „Greenbird“ mit der Hilfe von Crowdfunding veröffentlicht. Während des Lockdowns hat sie dann Sessions mit wechselnden Musikern aufgenommen.

Die Sängerin Listentojules Foto: Verein Altstadt

Das Besondere daran ist die intime Atmosphäre, in der die Musik entstanden ist. Ob beim Wohnzimmerkonzert mit schwarzgold-funkelnder Gitarre aus den 1960er Jahren oder auf einer Festivalbühne mit Band: Im Mittelpunkt ihrer stimmungsvollen Songs steht immer ihre warme Stimme zu ihrem Gitarrenpicking. Julian Losigkeit ist schon auf ihrem Debütalbum zu hören.

„Nur die Lüge zählt“

Nach zwei Konzerten steht am 19. Februar Kabarett mit Thomas Schreckenberger ins Haus. „Nur die Lüge zählt“ hat der gebürtige Heidelberger sein neues Programm genannt. Denn er meint: Gelogen wird ständig und überall. Mal, um den Gegenüber nicht zu verletzen. Aber mal auch, um andere bewusst in die Irre zu führen. Das Internet dient dabei als Brandbeschleuniger: Bots, Trolle, Fake News und Verschwörungstheoretiker überschwemmen das Netz mit den abstrusesten Ideen. Man weiß kaum mehr, wem oder was man noch glauben kann. Waren die Meiers jetzt wirklich auf Ibiza – oder nur auf Instagram? Warum habe ich auf Facebook über tausend Freunde, aber beim Umzug niemanden, der mir hilft, die Waschmaschine zu tragen?

Karten

Tickets im Vorverkauf sind in der Beethoven-Apotheke in Landau erhältlich, sie können auch reserviert werden per E-Mail an karten@kulturzentrum-altstadt.de. Infos finden sich unter www.kulturzentrum-altstadt.de.