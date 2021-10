Opernabend in besonderem Format: Giuseppe Verdis „La Traviata“ ist am Dienstag, 26. Oktober, 20 Uhr, mit der Compagnia Nuova in der Landauer Festhalle zu erleben. Die Oper spielt zwischen Bürgertum und Pariser Halbwelt und porträtiert den Lebens- und Liebeshunger der an Schwindsucht erkrankten Kurtisane Violetta. Die Inszenierung ohne Orchester, begleitet nur von einem Pianisten, wirke in ihrer Schlichtheit besonders authentisch und berührend, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung. „Das junge Ensemble zeichnet sich durch exzellente Opernstimmen, ansteckende Spielfreude und musikalische wie darstellerische Präzision aus.“ Die musikalische Leitung vom Klavier aus führe zu einer besonderen klanglichen Dichte und dabei zu einer neuen schauspielerischen Freiheit, wie sie sonst auf Opernbühnen nicht möglich sei. Karten gibt es im Vorverkauf im Büro für Tourismus im Rathaus, online unter www.ticket-regional.de/landau und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.