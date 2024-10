Im Neckar wird eine tote Frau gefunden. Wurde sie getötet? Die Obduktion gibt nun erste Hinweise.

Nürtingen (dpa/lsw) - Nach der Obduktion der am Sonntag im Neckar bei Nürtingen (Kreis Esslingen) gefundenen Leiche ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Dem vorläufigen Ergebnis der am Dienstagmorgen durchgeführten Obduktion zufolge sei die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Abend gemeinsam mit.

Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine näheren Auskünfte zur Todesursache und zur genauen Auffindesituation veröffentlicht werden, hieß es laut Mitteilung. Bei der Verstorbenen handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 66-Jährige aus Nürtingen, die unweit der Fundstelle gewohnt hatte. Bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen sei eine Sonderkommission für die weiteren Ermittlungen eingerichtet worden.