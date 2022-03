Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Zoll fünf Gebäude in Freiburg und in den Landkreisen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach durchsucht und zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt Lörrach am Montag mitteilte, fand die Razzia bereits am 9. März statt und richtete sich gegen zwei in der Gebäudereinigungsbranche tätige Unternehmer. Sie stehen im Verdacht, Beschäftigten nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn bezahlt und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen zu haben.

Lörrach (dpa/lsw) - Außerdem wird gegen die Männer wegen möglicher Geldwäsche und wegen Subventionsbetrugs durch falsche Corona-Hilfen ermittelt. Im Zuge der Durchsuchungen wurden auch drei Arbeitnehmende als Zeugen vernommen. Außerdem wurde ein sich in Deutschland illegal aufhaltender ausländischer Staatsangehöriger mit mutmaßlich gefälschten EU-Ausweisdokumenten vorläufig festgenommen. An der Aktion waren 51 Mitarbeitende des Zolls beteiligt.

