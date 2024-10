Das 4:0 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Stuttgart hat für den FC Bayern auch einen negativen Aspekt: Nationalspieler Pavlovic muss verletzt vom Platz. Eine erste Prognose fällt nicht gut aus.

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat sich im Spitzenspiel seines FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart (4:0) an der Schulter verletzt und wird den Münchnern wohl lange fehlen. «Wir gehen davon aus, dass es ein Schlüsselbeinbruch ist», sagte Sportvorstand Max Eberl am Sky-Mikrofon. Trainer Vincent Kompany meinte: «Der Ausfall ist bitter. Pavlovic war einer unserer besten Spieler im Moment.» Wie lange der 20-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. «Jetzt müssen wir es leider ohne Pavlovic machen», sagte der Coach.

Der defensive Mittelfeldspieler war in der 5. Minute nach einem Kopfballduell aus großer Höhe auf die rechte Schulter geprallt. Nach einer kurzen Behandlung auf dem Feld wurde der Jung-Profi, der schon die EM im Sommer wegen einer Mandelentzündung verpasst hatte, von Betreuern des Rekordmeisters in die Kabine begleitet. Dabei hielt er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Gelenk.

Lob für Palhinha

Für Pavlovic kam Sommer-Neuzugang Joao Palhinha in die Partie. Der Portugiese, der bislang in München noch kaum zum Zug kam, zeigte dann eine gute Leistung. Kompany lobte den Nationalspieler. «Wir haben gewechselt und sind stark geblieben oder sogar noch stärker geworden», sagte der Coach. Die Bayern sind am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona um Ex-Coach Hansi Flick gefordert.