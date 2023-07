Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss wohl längere Zeit ohne Talent Efe-Kaan Sihlaroglu auskommen. Bei dem 17-Jährigen besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss im linken Knie, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der Zwischenfall ereignete sich im Trainingslager in Österreich, als der Mittelfeldspieler in der Vormittagseinheit nach einem Gegnerkontakt zu Boden gegangen war. Voraussichtlich am Donnerstag wird Sihlaroglu aus Neukirchen am Großvenediger abreisen.

