Balingen (dpa/lsw) - Eine Schule und ein benachbarter Kindergarten in Rangendingen (Zollernalbkreis) sind wegen eines verdächtigen Pakets vorsorglich evakuiert worden. Experten stellten dann fest, dass das Paket einen Brief und eine Skulptur enthielt und nicht gefährlich war, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

