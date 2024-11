Telefonbetrüger wollen einen Senior um sein Geld bringen. Der informiert die Polizei - und wartet mit den Beamten auf den Abholer.

Rosenfeld (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen versuchten Telefonbetrug hat die Polizei einen Mann in Rosenfeld (Zollernalbkreis) vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte 24-Jährige aus dem Kreis Reutlingen kam am Dienstag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Betrüger hatten den Angaben zufolge am Montag bei einem Senior in Rosenfeld angerufen und ihm weismachen wollen, dass wegen eines Einbruchs in der Nachbarschaft sein Hab und Gut gefährdet sei und er es einem vermeintlichen Polizisten übergeben solle. Der Senior meldete das der Polizei und vereinbarte gemeinsam mit den Beamten zum Schein einen Übergabetermin für seine Wertsachen und Bargeld.

Als der Abholer mit gefälschtem Polizeiausweis zur Wohnung des Seniors kam und dort die echten Polizisten erkannte, lief er zunächst davon. Bei der Verfolgung gab ein Kriminalbeamter Schüsse aus seiner Dienstwaffe in die Luft ab. Nachdem der Verdächtige an einem Abhang stürzte und sich leicht verletzte, nahmen die Beamten ihn fest.