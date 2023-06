Nach dem Raubüberfall auf einen Kiosk im Reutlinger Bahnhof ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der 36-Jährige am Sonntag in einem Stuttgarter Hotel unter anderem wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Er wurde von der Polizei festgenommen. Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl am Montag in Vollzug.

Reutlingen (dpa/lsw) - Der Mann soll im Mai eine Angestellte des Bahnhofskiosks in einen Nebenraum gedrängt, gefesselt und bedroht haben. Mit dem Geld aus Tresor und Kasse flüchtete er. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos.

Den Angaben von Dienstag nach gelang es anschließend der Kriminalpolizei, den Tatverdächtigen zu ermitteln. Demnach handle es sich um einen polizeibekannten Mehrfach- und Intensivtäter ohne festen Wohnsitz.

Pressemitteilung