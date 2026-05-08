Baden-Württemberg Verdächtiger nach Fund von Frauenleiche in U-Haft

Frauenleiche in Auto entdeckt
Die Leiche der Frau wurde in einem Auto auf einem Feldweg entdeckt. (Archivbild)

Ein Spaziergänger findet eine Leiche in einem Auto und noch am selben Abend nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Was wirft man ihm vor?

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Nur einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Auto auf einem Feldweg bei Bad Rappenau sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann sei am Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den beantragten Haftbefehl wegen Totschlags erlassen habe, teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige sei anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, so eine Polizeisprecherin.

Der Tatverdächtige war am Donnerstag in Regensburg durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen worden. Der Iraker stehe im dringenden Tatverdacht, eine 39-Jährige getötet zu haben, hieß es.

Nach früheren Anhaben bestand zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen eine Vorbeziehung. Weitere Hintergründe, insbesondere zum Motiv und der genauen Beziehung zwischen den beiden, teilte die Polizei bislang nicht mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es. Die für die Ermittlungen eingesetzte Sonderkommission bleibe auch über das Wochenende bestehen.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Donnerstagmorgen auf einem Feldweg in einem landwirtschaftlichen Gebiet zwischen den Ortsteilen Fürfeld und Bonfeld entdeckt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x