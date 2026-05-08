Ein Spaziergänger findet eine Leiche in einem Auto und noch am selben Abend nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Was wirft man ihm vor?

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Nur einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Auto auf einem Feldweg bei Bad Rappenau sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann sei am Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den beantragten Haftbefehl wegen Totschlags erlassen habe, teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige sei anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, so eine Polizeisprecherin.

Der Tatverdächtige war am Donnerstag in Regensburg durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen worden. Der Iraker stehe im dringenden Tatverdacht, eine 39-Jährige getötet zu haben, hieß es.

Nach früheren Anhaben bestand zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen eine Vorbeziehung. Weitere Hintergründe, insbesondere zum Motiv und der genauen Beziehung zwischen den beiden, teilte die Polizei bislang nicht mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es. Die für die Ermittlungen eingesetzte Sonderkommission bleibe auch über das Wochenende bestehen.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Donnerstagmorgen auf einem Feldweg in einem landwirtschaftlichen Gebiet zwischen den Ortsteilen Fürfeld und Bonfeld entdeckt.