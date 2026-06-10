Fünf Menschen verabreden sich zu einem Treffen mit einem 24-Jährigen. Dieser wird brutal mit Messer, Machete und Holzstock angegriffen.

Ulm (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger befindet sich seit Montag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft war er Teil einer Gruppe, die einen 24-Jährigen mit einem Messer, einer Machete und einem Holzstock angegriffen hatten.

Demnach traf sich die Gruppe am Sonntag mit dem 24-Jährigen in Ulm. Das Gespräch eskalierte zu einem Streit, bei dem die Gruppe den Mann angriff. Er sei in eine Tankstelle geflohen. Dort habe ein Tankstellenmitarbeiter die Polizei gerufen.

Der 29-Jährige, der das Opfer mutmaßlich mit einem Stock angegriffen hatte wurde bei der Fahndung festgenommen. Die Polizei ermittelte außerdem einen 26-jährigen Beteiligten, der mit Schnittwunden ins Krankenhaus kam. Seine Rolle in der Auseinandersetzung sei noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.