Ein Mann sticht einen anderen nieder. Jahrelang wird der Verdächtige gesucht. Jetzt wird ihm eine Grenzüberfahrt zum Verhängnis.

Weil am Rhein/Unna (dpa/lsw) - Bundespolizisten haben einen seit mehr als zwei Jahren wegen versuchten Totschlags per Haftbefehl gesuchten Mann am Grenzübergang Weil am Rhein erwischt. Der 40-Jährige hatte am Freitag mit einem Fahrzeug aus der Schweiz nach Deutschland fahren wollen und war dabei kontrolliert worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Der rumänische Staatsangehörige soll im Juli 2022 einen anderen Mann lebensgefährlich verletzt haben. In einem Badezimmer im nordrhein-westfälischen Unna soll er das Opfer mit einem Stock geschlagen und mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Der Verdächtige setzte sich mutmaßlich ins Ausland ab, sein Aufenthaltsort war unbekannt. 2024 wurde der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags ausgeschrieben.