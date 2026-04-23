Baden-Württemberg Verdächtige ziehen mit Klebestreifen Geld aus Opferstock

Polizei
Die Polizei konnte die drei Männer vorläufig festnehmen. (Symbolbild)

Dreiste Masche im Gotteshaus: Zwei Männer ziehen mit Klebestreifen Geld aus dem Opferstock einer Kirche. Doch dann greift die Polizei ein.

Sindelfingen (dpa/lsw) - Mit präparierten Klebestreifen sollen drei Männer in Sindelfingen versucht haben, aus dem Opferstock einer Kirche Geld zu ziehen. Während ein 38-Jähriger im Auto wartete, gingen die zwei anderen Verdächtigem im Alter von 23 und 37 Jahren in die Kirche, wie die Polizei mitteilte. Dort habe sie ein Zeuge beim Diebstahl des Geldes aus dem Spendenbehälter beobachtet.

Die alarmierte Polizei konnte die Männer vorläufig festnehmen. Sie hatten eine dreistellige Summe Bargeld in Scheinen und Münzen dabei sowie präparierte Klebestreifen. Ob das Geld alleine aus dem Opferstock in Sindelfingen am Dienstag stammt, ist noch unklar.

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