Eine 51-Jährige, die im Verdacht steht, für eine Serie von Brandstiftungen verantwortlich zu sein, ist festgenommen worden. Seit mehreren Wochen waren in den Landkreisen Böblingen, Reutlingen, Esslingen und Tübingen zahlreiche Brände von überwiegend Holzstapeln und Holzhütten gemeldet worden, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Oft fanden die Ermittler Spuren von Brandbeschleunigern an den Tatorten. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich.

Reutlingen (dpa/lsw) - Eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Böblingen kam der Verdächtigen Anfang der Woche auf die Spur. Nach einem weiteren Brand am Dienstag in Reutlingen fahndeten die Beamten daher gezielt nach der Frau. Bei ihrer Wohnung im Landkreis Esslingen konnte die Polizei die Frau schließlich festnehmen. In ihrem Auto konnten Beweismaterial festgestellt werden.

Am Mittwoch wurde die 51-Jährige einer Haftrichterin vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und die Verdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht. Das Motiv der Frau war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei