Ein Mann steht auf einer Straße in Karlsruhe in Flammen. Nun sind die Ermittler ein Stück weiter. Einige Fragen sind aber noch offen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei dem Mann, der in Karlsruhe auf einer Straße verbrannt ist, handelt es sich um einen 49-Jährigen. Er stamme den Erkenntnissen zufolge aus dem Obdachlosenmilieu, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Zeugenaussage deute darauf hin, dass der Mann früher psychisch auffällig gewesen sei. Ob er vor dem Vorfall am Sonntagabend Drogen oder Alkohol genommen habe, werde noch geprüft.

Augenzeugen hatten den Mann nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei brennend auf einer Straße gesichtet. Dann sei er zusammengebrochen. Er starb noch an Ort und Stelle. Die Leiche wurde obduziert.

«Wir gehen von einer Selbstverbrennung aus», sagte der Sprecher. Andere mögliche Ursachen würden zwar noch geprüft, es gebe bisher allerdings keine Hinweise darauf. So etwas habe es in den vergangen zehn Jahren nicht im Zuständigkeitsbereich der Karlsruher Staatsanwaltschaft gegeben, sagte der Sprecher. Fremdverschulden hatten die Ermittler frühzeitig ausgeschlossen.