Vor der Saison: In der vierten Saison ist der 38-jährige Marco Weißgerber Trainer beim FC Bienwald Kandel. Der Fußball-Verbandsligist hat nahezu alle Leistungsträger gehalten. Der bekannteste Neuzugang ist Maximilian Krämer. Was ist von der Mannschaft, die sich in Minderslachen vorbereitet, zu erwarten?

Beim Fußball-Verbandsligisten FC Bienwald Kandel stellt sich Kontinuität ein. War in den vergangenen Jahren mehrmals ein personeller Umbruch zu bewältigen, so konnten diesmal