Mangels Personal verletzen immer mehr Kitas im Südwesten zeitweise ihre Aufsichtspflicht. Einer breiten Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge gaben 94 Prozent der Kitaleitungen an, im vergangenen Jahr mit weniger Fachkräften gearbeitet zu haben als vorgeschrieben. «Die Ergebnisse könnten drastischer kaum ausfallen und sie machen eines unmissverständlich klar: Wir befinden uns an einem Kipppunkt», sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand am Montag bei der Vorstellung der Studienergebnisse für Baden-Württemberg in Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Verband stellte außerdem fest, dass 60 Prozent der Kitaleitungen in Baden-Württemberg mehr Zeit für ihre Führungsaufgaben benötigen als vertraglich vereinbart. Damit falle das Verhältnis von vertraglicher und tatsächlicher Leitungszeit in Baden-Württemberg viel schlechter aus als im Rest der Republik, wo knapp 39 Prozent der Kitaleitungen mehr Zeit für ihre pädagogische Führungsrolle aufwenden als per Vertrag festgelegt.

Damit sich Kitaleitungen und pädagogische Fachkräfte auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, forderte der Verband unter anderem mehr vertraglich fixierte Leitungszeit und multiprofessionelle Teams.