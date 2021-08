Wegen der Prognosen von unbeständigem und kühlem Wetter verlegt die Stadt Landau die für die Landauer Hofbühne geplanten Veranstaltungen „Liberté, wir kommen!“ am Freitag, 27. August, um 20 Uhr in die Jugendstil-Festhalle und „Lieder mit und ohne Worte“ am Samstag, 28. August, um 19 Uhr ins Alte Kaufhaus. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Durch die Verlegung gibt es noch Tickets im Büro für Tourismus im Rathaus, online unter www.ticket-regional.de oder – sofern verfügbar – an der Abendkasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Mit „Liberté, wir kommen!“ nimmt das Chawwerusch Theater Besucher mit ins späte 18. Jahrhundert – genauer gesagt in die Zeit der Bergzaberner Republik. Zwischen 1789 und 1792 trug sich im heutigen Kurstädtchen nämlich ganz Erstaunliches zu: Die Bewohner der Stadt und der umliegenden Ortschaften sagten sich vom Herzogtum Pfalz-Zweibrücken los und baten um Aufnahme in die Französische Republik. Doch weil die Antwort aus Paris mehr als fünf Monate auf sich warten ließ, unternahmen sie selbst die ersten demokratischen Gehversuche und gründeten die Bergzaberner Republik. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Die „Lieder mit und ohne Worte“ präsentiert das Fermate-Klassikfestival. Laura Ruiz-Ferreres an der Klarinette, Christoph Berner am Klavier und Ilse Berner als Sopranstimme haben romantische Kammermusik und Lieder on Franz Schubert, Edvard Grieg, Ralph Vaughn Williams und Johannes Brahms im Gepäck. Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 18 Euro.