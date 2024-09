Zwischen zwei jungen Menschen kommt es zum Streit. Dann nimmt ein Mann eine Glasflasche und schlägt auf einen der Streithähne ein.

Aalen (dpa/lsw) - Ein Vater soll seinem Sohn in einer Aalener Unterführung (Ostalbkreis) mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Zuvor sei der 19-Jährige in einen Streit mit einer ein Jahr älteren Frau verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Nach dem Schlag am Dienstag ließ der junge Mann den Angaben zufolge von der Frau ab und wollte auf seinen Vater losgehen. Dies hätten andere aus der Gruppe verhindert, heißt es. Der verletzte 19-Jährige flüchtete daraufhin.

Laut Polizei seien alle Menschen aus der Gruppe betrunken gewesen. Die Hintergründe des Streits blieben zunächst unklar. Auf den 41-jährigen Vater kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.