Ein 49-Jähriger soll in Ingelfingen (Hohenlohekreis) seinen 18 Jahre alten Sohn mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befindet sich der Mann seit Dienstag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Ingelfingen (dpa/lsw) - Den Angaben nach soll der Vater am Montagnachmittag in seiner Wohnung mit seinem Sohn in Streit geraten sein. Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, sei der 49-Jährige festgenommen worden. Sein Sohn kam laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Er schwebte laut Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr. Ein Richter erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den 49 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Hintergrund und der Ablauf der Tat waren laut Polizei zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach möglichen Zeugen.

Mitteilung der Polizei