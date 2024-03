Gerabronn (dpa/lsw) - Mit Sturmhaube bekleidet und einer Spielzeugpistole in der Hand hat ein Vater in Gerabronn im Landkreis Schwäbisch Hall einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hätten am Freitagmorgen einen vermeintlich bewaffneten und maskierten Mann gesehen und die Polizei verständigt, wie am Nachmittag mitgeteilt wurde. Der Vater habe jedoch nur einen Kindergeburtstag unter dem Motto «Räuber und Gendarm» vorbereitet, wie es weiter hieß. Hierzu wollte er von sich selbst Fotos in der Öffentlichkeit machen - verkleidet als Verbrecher. Mehrere Streifenwagen waren daraufhin ausgerückt. Die Suche blieb so lange erfolglos, bis die Polizei schließlich über den Kindergeburtstag in Kenntnis gesetzt wurde.

PM Polizei