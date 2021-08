U20-Sprinter Apenayan Vasan vom LCO Edenkoben hat bei den deutschen Jugendmeisterschaften eine Medaille verpasst. Im 400-Meter-Finale kam er beim Sieg von Charles Okai (Königsteiner LV/47,30) als Siebter in 49,97 sek nicht an seine Zeit vom Halbfinale heran. In Pfungstadt war er im Mai Bestzeit von 49,46 Sekunden gelaufen. Pech hatte er am letzten Tag, um einen Platz verpasste er den Einzug ins 200-Meter-Finale. 22,17 sek waren für die Entscheidung erforderlich, für Apenayan wurden 22,30 sek gestoppt. Im Juni war er die 200 Meter in 22,12 gelaufen. Vasan war der einzige Südpfälzer Starter in Rostock.