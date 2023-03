Der zuletzt schwächelnde Batteriekonzern Varta hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld beschafft. Insgesamt seien 2,22 Millionen neue Aktien zum Preis von 22,85 Euro je Aktie ausgegeben worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Ellwangen mit. Der Bruttoemissionserlös liege bei rund 50,7 Millionen Euro.

Ellwangen (dpa) - Varta hatte den Schritt am Vortag angekündigt. Gezeichnet wurden die Aktien ausschließlich durch eine Gesellschaft des österreichischen Investors Michael Tojner. Die neuen Aktien seien für 2022 voll dividendenberechtigt, hieß es weiter. Das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre war ausgeschlossen.