Auf ihrer Sommerbühne vor der Festhalle bietet die Stadt Wörth am 17. und 18. Juli Shows mit Komik, Artistik und Improvisation. Giselle la Pearl und Kaspar Groß vom Boardwalk Theater zeigen am Samstag um 20 Uhr ein Programm für Erwachsenen unter dem Titel „Sunset Varieté“ und am Sonntag um 11 Uhr Straßentheater für die ganze Familie. Tickets gibt es bei der Stadtverwaltung Wörth, Telefon 07271 131100, über Reservix und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.