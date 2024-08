Darja Varfolomeev schaffte in Paris historisches: Olympiagold in der Rhythmischen Sportgymnastik. Eine Konsequenz: Sie bleibt länger in der Schule.

Schmiden (dpa) - Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat für den größten sportlichen Erfolg ihrer Karriere bewusst eine Ehrenrunde in der Schule in Kauf genommen. «Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, dieses Jahr mit der Schule ausgesetzt und werde die 10. Klasse wiederholen müssen», sagte die 17-Jährige in einem Interview dem «Stern». Als erste Deutsche der Geschichte hatte sie bei den Olympischen Spielen in Paris Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. «Ich konnte es wirklich erst glauben, als ich die letzte Übung mit dem Band beendet hatte und wusste, dass ich keinen großen Fehler gemacht hatte.» Varfolomeev trainiert in Schmiden in der Nähe von Stuttgart.