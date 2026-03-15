Unbekannte richten an einer Schule in Esslingen großen Schaden an. Warum der Vorfall auch den Schulbetrieb beeinträchtigen könnte.

Esslingen (dpa/lby) - Unbekannte haben an einem Schulgebäude in Esslingen erheblichen Schaden angerichtet. Die Täter gelangten vermutlich über ein Baugerüst auf das Dach der Schule in der Breslauer Straße, wie die Polizei mitteilte.

Dort beschädigten sie den Angaben nach Teile einer Photovoltaikanlage und warfen Gegenstände vom Dach. Außerdem schlugen sie einen Wasserhahn ab, der zur Versorgung der Baustelle angebracht war. Das austretende Wasser drang in das Gebäude ein und verursachte große Schäden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 300.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ein Verantwortlicher entdeckte die Schäden am Samstagnachmittag und verständigte die Polizei. Ob die betroffenen Gebäudeteile für den Schulbetrieb genutzt werden können, ist derzeit unklar.