Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Valentino Catalano führt seine Rennsportkarriere fort. Der 16-jährige Westheimer fährt eine Le-Mans-Serie. Ein Anruf eines Renningenieurs setzte ihn und seine Eltern in Bewegung. Sein Vater spricht von „mega Glück“. Prominente, Amateure und Profis kommen zusammen.

Danny King meldet sich. Er hätte vielleicht was, sagt der britische Renningenieur am Telefon. Testtage in Portimao an der Algarve. Auf der knapp 4,7 Kilometer langen Rennstrecke, auf