Das Stuttgarter Sandplatz-Tennisturnier der Frauen verspricht wieder ein Weltklasse-Feld. Aus den Top Vier der Weltrangliste haben drei Spielerinnen ihr Kommen angekündigt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Nummer eins und zwei der Weltrangliste hat auch der amerikanische Tennisstar Coco Gauff für das WTA-Turnier im April in Stuttgart zugesagt. Wie die Belarussin Aryna Sabalenka (1.) und Iga Swiatek (2.) aus Polen werde auch die Weltranglisten-Vierte Gauff ihre Vorbereitung auf die French Open in der baden-württembergischen Landeshauptstadt beginnen, teilten die Veranstalter mit.

Das Stuttgarter Sandplatz-Turnier steigt diesmal vom 13. bis 19. April und ist stets hochklassig mit etlichen Top-Ten-Spielerinnen besetzt. Auch die Weltranglisten-Siebte Jasmine Paolini aus Italien wird erneut antreten.

Mitteilung der Veranstalter