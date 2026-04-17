Tennisstar Gauff tritt als Titelkandidatin in Stuttgart an. Doch die French-Open-Siegerin verabschiedet sich früher als erhofft.

Stuttgart (dpa/lsw) - US-Star Coco Gauff muss weiter auf ihre erste Halbfinal-Teilnahme beim glänzend besetzten Tennisturnier in Stuttgart warten. Die French-Open-Gewinnerin verzweifelte in ihrem Viertelfinale gegen die Tschechin Karolina Muchova und verlor mit 3:6, 7:5, 3:6.

Immer wieder suchte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und Nummer drei der Welt achselzuckend und verärgert den Blickkontakt mit ihrer Box. Auch der Satzausgleich gab ihr nicht die notwendige Sicherheit gegen die frühere French-Open-Finalistin, gegen die sie alle vorherigen sechs Duelle für sich entschieden hatte. Auch bei ihren vier vorherigen Teilnahmen in Stuttgart war spätestens im Viertelfinale Schluss gewesen.

Zu Beginn des dritten Satzes war die Viertelfinalpartie kurzzeitig unterbrochen, weil Sanitäter einen älteren Mann nach einem Sturz mit einer Trage aus der Halle brachten. Doch Muchova brachte auch dies nicht aus dem Konzept. «Ich bin einfach so glücklich, dass ich sie endlich geschlagen habe», sagte sie.

Am Samstag werden die Finalistinnen ermittelt

Die Weltranglisten-12. spielt nun am Samstag gegen die ukrainische Top-Ten-Spielerin Jelina Switolina um den Finaleinzug. Switolina behauptete sich in ihrem Viertelfinale gegen Muchovas Landsfrau Linda Noskova 7:6 (7:2), 7:5.

Dabei bewahrte die Australian-Open-Halbfinalistin im Tiebreak des ersten Satzes die Nerven und steckte im zweiten Abschnitt erfolgreich die Enttäuschung weg, dass sie ihre Führung wieder hergab. Die Ukrainerin lag schon mit 5:2 vorn, ehe sie noch einmal zittern musste.

Jelina Switolina entschied ein enges Viertelfinale gegen Linda Noskova für sich. Foto: Marijan Murat/dpa

Deutsche Teilnehmerinnen sind bei der mit gut einer Million Euro dotierten Hallen-Veranstaltung nicht mehr dabei. Keine der fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hauptfeld kam über das Achtelfinale hinaus. Die Hamburgerin Eva Lys hatte in der Runde der besten 16 ein 1:6, 0:6-Debakel gegen Switolina einstecken müssen.