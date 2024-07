Die MLP Academics verstärken sich mit einem Spieler aus der zweiten spanischen Liga. Sportchef Vogel lobt den 25-Jährigen in den höchsten Tönen.

Heidelberg (dpa/lsw) - Die MLP Academics Heidelberg haben den US-Amerikaner Alex Barcello verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison ausgestattet. Der 25-Jährige spielte zuletzt für den spanischen Basketball-Zweitligisten Gipuzkoa Basket San Sebastián.

Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel ist überzeugt, dass Barcello auch in der Bundesliga schnell eine tragende Rolle einnehmen kann. «Alex ist ein herausragender Scorer und Shooter, der sich seinen Wurf jederzeit selbst kreieren kann», sagte Vogel in einer Clubmitteilung. «Dazu ist er ein echter Competitor, der enormes Selbstvertrauen hat, wichtige Würfe nehmen will und Spiele übernehmen kann.»