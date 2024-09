Die ersten Bands für die Festivals «Hurricane» und «Southside» stehen fest. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und bieten einen Genre-Mix. Eine bekannte Solo-Künstlerin ist auch dabei.

Scheeßel/Neuhausen ob Eck (dpa) - Die US-amerikanische Rockband Green Day («American Idiot») wird im kommenden Jahr bei den Festivals «Hurricane» und «Southside» auftreten. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio mit. Die Musikveranstaltungen werden zeitgleich im niedersächsischen Scheeßel und Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg organisiert - vom 20. bis 22. Juni 2025. Die Bands treten jeweils bei beiden Festivals auf.

Neben Green Day werden unter anderen die Sängerin Nina Chuba, die deutschen Bands AnnenMayKantereit, SDP und Electric Callboy sowie der Rapper Alligatoah auf der Bühne stehen. Dem Veranstalter zufolge wurden bereits 60.000 Karten verkauft. Zu den beiden Festivals kommen jährlich mehr als 100.000 Menschen. In diesem Jahr traten international bekannte Musiker wie der britische Popsänger Ed Sheeran, die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne und die britische Metalband Bring Me The Horizon auf.