Bundesligist MLP Academics Heidelberg verpflichtet Andrew O'Brien. Die Verantwortlichen machten sich zunächst ein genaueres Bild von ihm.

Heidelberg (dpa/lsw) - Basketball-Profi Andrew O'Brien hat in seiner Probezeit den Bundesligisten MLP Academics Heidelberg überzeugt. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre. Es gebe die Option, den US-Amerikaner im ersten Jahr an einen anderen Club zu verleihen, teilten die Heidelberger mit. O'Brien spielte zuvor am Southwestern College im US-Bundesstaat Kansas.