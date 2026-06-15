Mitten in der Nacht ist ein Mann in die Wohnung seiner Nachbarin eingedrungen und hat die Schlafende laut Anklage angegriffen. Nun verkündet das Gericht sein Urteil.

Tübingen (dpa/lsw) - Wegen versuchten Mordes an seiner schlafenden Nachbarin steht ein 20 Jahre alter Mann vor Gericht. Das Landgericht Tübingen will sein Urteil heute (ab 15.00 Uhr) verkünden. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn bestritten, dass er die Frau habe töten wollen. «Was passiert ist, tut mir leid, ich möchte es nicht leugnen», sagte er.

Was sich in der Nacht zugetragen haben soll

Der Anklage zufolge drang der Mann im vergangenen Oktober nachts in die Wohnung seiner damals 24 Jahre alten Nachbarin ein und versuchte, sie zu ersticken. Als sich die Frau wehrte, sei er ins Treppenhaus geflohen. Sie sei ihm gefolgt und habe ihn dort als ihren Nachbarn erkannt. Um eine Anzeige zu verhindern, habe er versucht, sie über das Treppengeländer zu stoßen und zu töten.

Die Frau habe sich laut Anklage im Treppenhaus von dem Angreifer losreißen und in ihre Wohnung flüchten können. Dort habe sie den Notruf gewählt. Bei dem Angriff sei sie leicht verletzt worden.