Baden-Württemberg Urteil im Rulantica-Prozess erwartet

Wasserpark Rulantica
Das Mädchen war im Sommer aus dem Erlebnisbad des Europa-Parks gelockt und Stunden später mehrere Kilometer entfernt in einem Wald verletzt entdeckt worden. (Archivbild)

Ein Mädchen verschwindet aus dem Freizeitbad Rulantica. Stunden später taucht es hilflos wieder auf. Der angeklagte Mann hat gestanden. Nun entscheidet ein Gericht über seine Strafe.

Freiburg/Rust (dpa) - Nach dem Verschwinden und mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica will das Landgericht Freiburg heute (12.30 Uhr) ein Urteil sprechen. Dem geständigen Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Landgericht haben sich auf einen Strafrahmen für den 31-Jährigen geeinigt.

Der Fall hatte im Sommer 2025 bundesweit für Entsetzen gesorgt: Das damals sechsjährige Mädchen war erst Stunden nach dem Verschwinden mehrere Kilometer entfernt entdeckt worden - verletzt und nur mit Bikini und Badeschlappen bekleidet. Der Mann soll das Kind in ein Gebüsch an einer Straße geworfen und die Flucht ergriffen haben, nachdem es sich immer wieder gewehrt habe.

Nach der Tat war der Verdächtige untergetaucht und eine Woche später in seiner rumänischen Heimat festgenommen worden. Ihm wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern, sexuelle Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Rulantica
Die Eltern machen dem Europa-Park schwere Vorwürfe. (Archivbild)
