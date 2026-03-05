Baden-Württemberg Urteil im Prozess zu möglichem Mord an Bekanntem erwartet

Prozess in Freiburg
Am Landgericht Freiburg geht es um Mord. (Archivbild)

Ein Mann steht im Verdacht, einen 66-Jährigen in Gundelfingen getötet zu haben. Wie das Freiburger Landgericht die Lage bewertet, entscheidet sich nun.

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Prozess um den mutmaßlichen Mord an einem 66-Jährigen in Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) steht vor dem Ende. Am Donnerstag (10.00 Uhr) will das Gericht laut einem Sprecher das Urteil verkünden. Der heute 48 Jahre alte Angeklagte habe sich «zuletzt noch geständig eingelassen». Der Deutsche soll seinen Bekannten im Juni vergangenen Jahres gewaltsam in dessen Wohnung getötet haben.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Nebenkläger-Vertreter haben dem Sprecher zufolge eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Der Verteidiger habe keinen bestimmten Antrag gestellt, aber keine besondere Schwere der Schuld gesehen. Sollte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld feststellen, ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Eine Angehörige des 66-Jährigen hatte sich im Juni bei der Polizei gemeldet, weil sie den Mann nicht erreichen konnte. Daraufhin wurde der Leichnam entdeckt. Zwei Tage später nahmen unter anderem Spezialkräfte der Polizei den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift in einer Elzacher Nachbargemeinde fest. Der damals 47-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Freiburg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x