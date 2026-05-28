Der Film „Wie das Ankommen gelingt“ über Integration in der Südpfalz will Mut machen: Paul Schwarz und Christian Schega dokumentieren gelungene Beispiele.

Der Landauer Filmemacher Paul Schwarz kennt sich aus in Schulen und Universitäten. Als international aktiver Pädagoge, Lektor und Dozent, gewann er Einblick in Lehranstalten von Südamerika über Afrika bis Japan und gab sein universales Wissen, das er auch im Auftrag politischer Träger filmisch dokumentierte, an der Uni Landau weiter. Dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg und Sprachkenntnis der Zugang zu Kultur und Gesellschaft ist, gilt auf dem ganzen Kontinent. Es wird besonders relevant, wenn Menschen aus ihrem Umfeld entwurzelt werden und in der Fremde neu anfangen müssen.

Mit dieser Sichtweise auf die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre hat Schwarz sein Interesse auf Beispiele einer gelungenen Integration gelenkt. Nach 120 internationalen und 30 nationalen Filmen lenkt er den Fokus direkt auf Landau und die Südpfalz. Anderthalb Jahre lang hat der Filmemacher, der mit dem rheinland-pfälzischen Sonderpreis „Brückenbauen als Lebenswerk“ ausgezeichnet wurde, an seinem neuen Streifen gearbeitet und dabei seinerseits Brückenbauer, Spender, Informationsquellen und Protagonisten gesucht, um mit Christian Schega als Produktionspartner vor Ort diese 80-minütige Dokumentation zu schaffen, die ganz bewusst mit positiven Beispielen punkten will.

In der Pfalz kommen Menschen aus vielen Ländern an. Foto: Schwarz/Schega

Zehn Drehorte – von der Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer bis zur Einbürgerungsfeier in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Höhepunkt – bilden das Gerüst des Films. Überall lässt er Geflüchtete wie Helfer selbst zu Wort kommen. Was sie erzählen, erweist sich als wertvolle Steine eines bunten Mosaiks, das unsere Gesellschaft widerspiegelt. Klar wird aber auch, dass eine gelingende Integration nur durch großes Engagement der Geflüchteten und ihrer oft ehrenamtlichen Helfer gelingen kann und dass eine weitsichtige organisatorische Verzahnung unerlässlich ist.

Im „Haus der Familie“ in Bad Bergzabern beispielsweise stehen individuelle Beratung, Sprachförderung und persönliche Betreuung im Mittelpunkt, wie das Beispiel einer sudanesischen Familie auf dem Weg in ihr neues Leben zeigt. Am Beispiel des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern und der Grundschule Schaidt macht der Film die Förderung von Kindern mit Fluchterfahrung sichtbar. Besonders eindrucksvoll schildert Schwarz das Porträt einer syrischen Lehrerin, „die ihr Referendariat vor Kurzem abgeschlossen hat und zwischen Unterricht und Familienleben ihren eigenen Integrationsweg gestaltet“.

Die Dokumentation zeigt bewusst positive Beispiele des Ankommens. Foto: Schwarz/Schega

Respekt bekommt man auch vor Hanan Hashem aus Ägypten, die als Professorin für Ernährungswissenschaft bis 2019 an einer Universität ihrer Heimat unterrichtete, und ein Jahr später, wie sie selbst schildert, „allein, mit Kindern, ohne Sprache“ in Landau ankam. Heute ist sie Beraterin beim Christlichen Jugendwerk Deutschland (CfD) und hilft Schicksalsgenossen. Viele Migranten, die mit nichts als Hoffnung hier ankommen, waren im früheren Leben beruflich erfolgreich – als Buchhalter, Projekt- oder Elektroingenieure, Fachkräfte.

Dass sie auch hier gebraucht werden, zeigt die praxisnahe Integration im Möbelhaus Ehrmann, wo Geflüchtete als geschätzte Mitarbeiter die Kundenberatung unterstützten. Wie vielen anderen auch, ist es ihnen gelungen, die deutsche Sprache zu lernen, die Kultur zu akzeptieren und sich als wertvoller Teil der Gesellschaft zu etablieren. Und dennoch verdeutlicht eine Befragte: „Keiner möchte sein Land verlassen. Man ist hier, weil man hier sein muss. Nicht, weil es hier schöner ist“. Eine Aussage, die der emotionale Anfang des Films mit Bildern aus dem Krieg in der Ukraine unterstreicht.

Termin

Uraufführung des Dokumentarfilms „Wie das Ankommen gelingt – Integration in der Südpfalz“ von Paul Schwarz und Christian Schega am Freitag, 29. Mai, 19 Uhr, Universum Theater Landau. Der Eintritt ist frei. In Anschluss an die Vorführung gibt es eine etwa 30-minütige Gesprächsrunde mit SÜW-Landrat Dietmar Seefeld, Andreas Kuhn, Herbert Fischer-Drumm, Masouma Rasouli, Yaye Faye und Hanan Hashem, die alle im Film vertreten sind.

