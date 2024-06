Betroffen sind mehrere Regionen in Baden-Württemberg - und die Landeshauptstadt. Teils wurde schon Ersatzverkehr eingerichtet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Unwetter über Baden-Württemberg sind in verschiedenen Regionen mehrere Bahnstrecken unterbrochen. Die DB Regio teilte am Donnerstagabend auf der Plattform X mit, der Streckenabschnitt zwischen Herbertingen (Landkreis Sigmaringen) und Aulendorf (Landkreis Ravensburg) sei gesperrt.

Voraussichtlich bis zum Samstag seien dort keine Zugfahrten möglich. Betroffen sind der IRE 6 sowie die Züge RB 53, RB55 und RB91. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bus zwischen Aulendorf und Herbertingen eingerichtet worden.

Zudem befinde sich im Nordosten des Landes auf dem Abschnitt zwischen Crailsheim und Schwäbisch Hall-Hessental ein umgestürzter Baum auf der Strecke. Diese sei deshalb auf unbestimmte Dauer gesperrt. Verspätungen und Teilausfälle seien wahrscheinlich. Am späten Abend wurde die Sperrung laut Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn wieder aufgehoben. Für die Region um Stuttgart und den Kreis Schwäbisch Hall hatte der DWD eine Unwetterwarnung für Donnerstag ausgesprochen.

Die S-Bahn Stuttgart teilte am Abend mit, die Strecke zwischen Rohr und Böblingen sei aktuell nur eingleisig befahrbar, weil sich ein Baum und Äste im Gleisbereich befinden. «Rechnet auf der S1 mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen, da jetzt alle Züge nur über ein Gleis verkehren. Prüft bitte eure Fahrt online», hieß es. In der Nacht war die Strecke laut der S-Bahn Stuttgart dann wieder regulär befahrbar. Dennoch verkehre die S1 vereinzelt noch verspätet.

Zudem sei kein Zugverkehr der Linie S2 zwischen Grunbach und Schorndorf möglich, hieß es am Abend weiter. Grund dafür sei eine Oberleitungsstörung. Die Arbeiten konnten in der Nacht abgeschlossen werden. Die Linie S2 nahm ihren regulären Fahrtbetrieb wieder auf. Auslöser der Störung sei eine Beschädigung durch einen Bagger gewesen, hieß es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

DB Regio auf X

S-Bahn Stuttgart