Das Landratsamt Heilbronn hat für die Kreistagswahl am 9. Juni unvollständige Stimmzettel verschickt. Auf den Listen für die Kommunen Eppingen und Ittlingen fehlten Kandidaten, teilte die Behörde am Freitag mit. Es seien sieben nicht aufgeführt worden. Von der Panne seien etwa 2000 Personen betroffen. Die Ausgabe der fehlerhaften Stimmzettel sei sofort gestoppt worden.

Heilbronn (dpa/lsw) - Es sei bereits der Druck neuer Stimmzettel für die Kreistagswahl in Auftrag gegeben. Die korrigierten Stimmzettel der Kreistagswahl werden demnach bis Mitte nächster Woche an die Kommunen zur weiteren Ausgabe an die Wahlberechtigten ausgeliefert. Alle Wahlberechtigten erhalten zusätzlich zum korrigierten Stimmzettel ein Informationsschreiben des Landratsamtes Heilbronn, das nähere Informationen zum weiteren Vorgehen und die Kontaktdaten der jeweiligen Kommunen Eppingen und Ittlingen benennt, wie das Landratsamt weiter mitteilte.

