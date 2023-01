Der Landauer Verein Leben und Kultur, der das Haus am Westbahnhof betreibt, will digitale Plakate für die Stadt anschaffen und hat sich dafür bei einem Wettbewerb beworben.

5000 Euro winken dem Sieger des Wettbewerbs „#zukunftsschaffer“, den die SAP mit dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar ausgelobt hat, teilt Vorstandsmitglied Peter Damm mit. Dafür müssen bis zum 6. Februar bei einer Telefon-Abstimmung möglichst viele Punkte gesammelt werden. Der Verein Leben und Kultur hat sich mit der Idee beworben, digitale Plakate für die Landauer Kulturszene anzuschaffen: Bildschirme, die an verschiedenen Orten der Innenstadt aufgehängt werden und nahende Veranstaltungen bewerben – in Schaufenstern von Geschäften, in öffentlichen Einrichtungen und an anderen gut frequentierten Orten. Ein Prototyp hängt bereits im Haus am Westbahnhof. Basis für die Anzeigen auf den Bildschirmen soll der Veranstaltungskalender von kulturnetz-landau.de sein, der sich Damm zufolge wachsender Beliebtheit erfreue. Damm: „Die dort gelisteten Veranstaltungen wollen wir nun aus dem Web in die Stadt bringen, und mit dem Zukunftsschaffer-Preisgeld ließe sich dieses Vorhaben umsetzen.“

Zwar ging das Projekt in der ersten Runde des Wettbewerbs leer aus, die Idee hat es aber auf die „Short-List“ der Jury geschafft und darf sich nun in einer zweiten Runde neben 19 anderen Projekten einer telefonischen Publikumsabstimmung stellen.

Info

Abstimmen für das Projekt kann man bis 6. Februar unter der Telefonnummer 0621 53398856: Projektnummer 200. Infos zum Wettbewerb finden sich auf der Aktionsseite unter wir-schaffen-was.de/zukunftsschaffer. Auf kulturnetz-landau.de findet sich ein Überblick über die Kulturveranstaltungen in der Stadt und den Gemeinden Landau-Land.