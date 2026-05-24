Leuchtende und rauchende Fackeln, laute Sprechchöre: Warum Fans beim Pokalfinale den DFB ins Visier nehmen – und «Unsere Kurve» ihre Aktion nachvollziehen kann.

Berlin (dpa) - Die Faninteressenvertretung «Unsere Kurve» hat Verständnis für die Protestaktionen mit massivem Pyro-Einsatz beim DFB-Pokalfinale. «Inhaltlich unterstützen wir die Kritik beider Fanlager», teilte «Unsere Kurve» auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Dass Kritik sich starker Bilder bemüht, wenn sie ansonsten Gefahr läuft, nicht wahrgenommen zu werden, können wir nachvollziehen. Auch die Menge zeigt, dass es trotz immer repressiverer Maßnahmen nicht gelingt, Pyrotechnik vom Stadion fernzuhalten und es neue Wege in dieser Diskussion braucht.»

Die Anhänger des FC Bayern München und vom VfB Stuttgart hatten während der Partie ihren Unmut über den Deutschen Fußball-Bund zum Ausdruck gebracht. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen die aus Sicht der organisierten Fanszenen zu hohen Eintrittspreise. Zudem sehen viele Fans die Rechtsprechung des Verbands bei Fanvergehen als unverhältnismäßig an.

Fans protestieren beim Pokalfinale gegen den DFB. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Spielunterbrechung nach Bayern-Treffer

Mit Sprechchören und auf Transparenten wurde der DFB in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit des Endspiels im Berliner Olympiastadion verunglimpft. Zum Abschluss der offensichtlich konzertierten Aktion zündeten beide Fanlager massiv Pyrotechnik und sorgten dadurch unmittelbar nach dem ersten von drei Harry-Kane-Toren der mit 3:0 siegreichen Bayern für eine Spielunterbrechung durch Referee Sven Jablonski.

Den Bayern und dem VfB drohen nun empfindliche Strafen. Wie der DFB am Sonntag auf dpa-Anfrage bestätigte, wird sich der Kontrollausschuss des Verbands mit der extremen Pyro-Show «beschäftigen».