Wenn wir von fernen Ländern derzeit nur träumen können, will die Uni Landau uns wenigstens gedanklich auf Reisen schicken mit dem Theaterfestival „kaufkunst,-“. Am 9. und 10. Juli heißt es „Schiff Ahoi! Auf zu neuen Ufern“ – oder besser: auf zu Uferschen Höfen.

Menschen würden derzeit dankbar Angebote von „barrierefreier“ Kunst aufnehmen, die sie in ihrer gewohnten Umgebung abholt: beim Flanieren in der Stadt, beim Einkaufen auf dem Markt und in Geschäften, beim Genießen in Cafés, sagt , wie Anja Ohmer vom Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der Uni mitteilt. Die Kompassnadel der kleinen Kulturexpeditionen zeige – getreu dem Kultursommermotto – nach Norden.

Von Straßenkünstlern sollen die Zuschauer daher vom Marktplatz in die Theaterstraße gelockt werden. So ist Stelzenkünstlerin Verena Rau in verschiedenen Kostümen mit ihrer Jonglage-Show auf dem Marktplatz und in der Theaterstraße unterwegs. Am Samstag unterhält außerdem Seifenblasenkönig Rinaldo die Menschen vor den Cafés am Marktplatz.

Theater im Schaufenster

In den Uferschen Höfen findet sich eine Bühne, auf der Studierende der Grundschulpädagogik an beiden Tagen experimentelle Klangteppiche ausbreiten. Im hinteren Teil des Innenhofs präsentiert das Studienfach Darstellendes Spiel zu Themen und Motiven aus Hendrik Ibsens „Ein Volksfeind“ Mikrotheaterszenen. Angelegt sind sie als Gesellschaftsspiel, bei denen die Zuschauer über den Verlauf mitentscheiden können.

Am Brunnen beim Alten Kaufhaus und in den Fenstern der Uferschen Höfe lassen sich am Samstag ebenfalls kleine Szenen entdecken: Die Theater-AG des Eduard-Spranger-Gymnasiums präsentiert Momente aus E.T.A Hoffmanns „Sandmann“. In den Schaufenstern in der Theaterstraße erwacht an beiden Tagen eine märchenhafte Erzählung aus dem Jahre 1811 zum Leben: „Undine“ ist durchsetzt mit fantastischen Elementen und überrascht mit einem dramatischen Ende.

Podcast und Kurzfilmabend

In der Katharinenkapelle lädt der interaktive Podcast „Gemischtes Glück“ zum Zuhören und Nachdenken ein. Am Samstag wird die Katharinenkapelle zur Bühne für das multimediale Theaterstück „Blinde Date“, ein Kooperationsprojekt von Otto-Hahn-Gymnasium und Integrierter Gesamtschule.

Das Finale am Samstagabend wird in Kooperation mit dem Landauer Kurzfilmfestival La.Meko gefeiert. Seit 20 Jahren präsentieren die Organisatoren einen Mix aller Filmgenres. Neben einer Film- und Lichtinstallation gibt es an dem Juliwochenende einem moderierten Filmabend mit Schätzen aus dem Hohen Norden im Innenhof der Uferschen Höfe, zu dem man sich ein Stühlchen selbst mitbringen kann. Alle Aktionen sind ohne Eintritt zugänglich.

Termine