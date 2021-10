Die Universität Landau erhält eine künstlerisches Erbe: Die Ike und Berthold Roland Stiftung in Mannheim hat den Nachlass der Schriftstellerin Martha Saalfeld samt aller Rechte zu ihrem 45. Todestag an die Universität Landau-Koblenz übertragen. Außerdem gehen die Rechte des literarischen Werks von Werner vom Scheidt sowie seine Illustrationen des Werks seiner Frau an das Zentrum für Kultur und Wissenschaft der Uni über. Das teilt die Stiftung mit. Der bisherige Nachlassverwalter Berthold Roland, der das befreundete Künstlerpaar jahrzehntelang mit viel Arbeit und eigenen finanziellen Mitteln begleitet hat, wünscht sich die weitere Veröffentlichung der noch fehlenden Bände der Werkausgabe der Dichterin, die er initiiert hat, sowie eine größere Bekanntheit der rheinland-pfälzischen Schriftstellerin. Das Künstlerpaar sei von Hermann Hesse sowie anderen Autoren und Künstlern sehr geschätzt worden.