Rheinfelden (dpa) - Sie saß wohl auf einem Geländer eines Wehres und ließ sich fotografieren: Eine Frau ist nahe Rheinfelden in Baden-Württemberg in den Rhein gestürzt und gestorben. Die Frau verlor vermutlich ihr Gleichgewicht und fiel das Wehr flussabwärts hinunter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 37-Jährige konnte trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen am Dienstag nur noch tot geborgen werden.

Pressemitteilung

PM 2 der Polizei