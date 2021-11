Aus der ungewöhnlichen Besetzung von Violine und Harfe zieht das Duo Arcopeggio mit Eva-Maria Vischi und Birke Falkenroth seinen Reiz. Am Freitag, 12. November, 19 Uhr, sind die beiden in der Pfarrkirche St. Ägidius in Wörth zu Gast mit Originalkompositionen und Bearbeitungen. Die Werke spannen einen zeitlichen Bogen vom Barock bis in die Moderne, zu hören ist auch temperamentvolle spanische Musik. Karten sind im Vorverkauf ab 11 Euro bei der Stadtverwaltung Wörth und bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich.