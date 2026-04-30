Nach dem Unfalltod des Bürgermeisters von Gerabronn hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen. Die genaue Ursache des Unglücks bleibt ungeklärt.

Gerabronn (dpa/lsw) - Nach dem Tod des Bürgermeisters von Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall), der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, hat die Polizei ihre Ermittlungen zur Unfallursache abgeschlossen. Der im Februar tödlich verunglückte Christian Mauch war von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte – warum, dazu gebe es keine weiteren Erkenntnisse. Die Ermittlungen würden nicht weiter fortgeführt. Zuvor hatte die «Südwest Presse» berichtet.

Der tödliche Autounfall des Rathauschefs, der seine Frau und vier Kinder hinterließ, hatte für große Bestürzung in der Gemeinde gesorgt. Mauch war auf dem Rückweg von einem dienstlichen Termin nachts mit dem Auto von einer Kreisstraße bei Gerabronn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und 35 Meter einen Abhang herunter gerutscht. Er war sofort tot.