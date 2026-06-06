Elf Menschen in vier Autos, mehrere Verletzte und stundenlange Vollsperrung: Was ist zum Hergang des Auffahrunfalls auf der A5 im Ortenaukreis bekannt?

Ettenheim/Mahlberg (dpa/lsw) - Ein Auffahrunfall hat auf der Autobahn 5 im Ortenaukreis eine Fahrzeugkollision nach der anderen mit vier beteiligten Autos ausgelöst. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Auto fuhr demnach am Vormittag kurz vor der Ausfahrt Ettenheim bei Mahlberg in Richtung Freiburg mit erheblicher Wucht auf einen Wagen auf, der durch den Aufprall nach vorn geschleudert wurde und gegen ein weiteres Auto prallte. Das dritte Auto wurde dadurch gegen einen weiteren Wagen geschoben.

In den vier Fahrzeugen befanden sich elf Menschen. Wer von ihnen verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Die A5 war in dem Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Laut dem Sprecher löste mutmaßlich Unachtsamkeit die Unfallkette aus.